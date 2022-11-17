الدوما: قرار محكمة لاهاي في قضية الطائرة الماليزية "استفزاز إعلامي"

صرح النائب بمجلس الدوما الروسي، أوليغ موروزوف، بأن قرار محكمة لاهاي في قضية الطائرة الماليزية استفزاز إعلامي، ولا يحمل صفة ملزمة لروسيا.

وقال موروزوف: "لا يوجد موضوعية في المحكمة، كما أن هذا القرار ليس له قوة ملزمة بالنسبة لنا. دعونا نسمي على الأشياء بأسمائها الحقيقية: الحكم الصادر في لاهاي هو استفزاز إعلامي".

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وأشار إلى أن هذا القرار "تحول إلى أداة حرب سياسية. وكما يجري في الحرب! العدو يحاول تشويه سمعتنا".

وأضاف: "المشكلة في هذا القرار هي أنه في جميع مراحل التحقيق الطويل الأمد، لم يتم أخذ الحجج والبيانات الخاصة بالجانب الروسي في الاعتبار".

وفي وقت سابق أعلن هندريك ستينهويس القاضي بمحكمة لاهاي، أنه تم إطلاق الصاروخ الذي أسقط طائرة البوينغ الماليزية فوق دونباس 2014، من أراض خاضعة لقوات دونيتسك، وهو ما اعتبرته موسكو "حكما متحيزا".

وأضاف القاضي، خلال تلاوته لقرار المحكمة في قضية تحطم الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة MH17: "لقد أثبتنا أنه تم إسقاط الطائرة، بصاروخ من منظومة صواريخ بوك للدفاع الجوي تم إطلاقه من حقل في قرية بيرفومايسكويه".

المصدر: نوفوستي