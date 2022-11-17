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البنتاغون يوقع عقدا بقيمة 14 مليون دولار لتعويض ما أرسله من صواريخ "هيمارس" إلى أوكرانيا

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البنتاغون يوقع عقدا بقيمة 14 مليون دولار لتعويض ما أرسله من صواريخ
Legion-Media Mariusz Burcz
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أعلن البنتاغون أن الجيش الأمريكي وقع عقدا بقيمة 14.357 مليون دولار مع شركة "لوكهيد مارتن" لتعويض ما تم إرساله إلى أوكرانيا من راجمات صواريخ "هيمارس".

وأشار إلى أن تنفيذ العقد "سيزيد الطاقة الإنتاجية من أجل تمكين حكومة الولايات المتحدة من تجديد احتياطيات البنتاغون بشكل أسرع، والتي تم تخصيصها لدعم القوات الأوكرانية".

ونقلت صحيفة "نيويوركر" في وقت سابق عن مصدر في البنتاغون قوله إن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بكمية كبيرة من راجمات الصواريخ "هيمارس"، بسبب القدرات الصناعية المحدودة.

وقدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة أكثر من 19 مليار دولار، بما في ذلك أكثر من 30 راجمة صواريخ "هيمارس".

المصدر: تاس

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