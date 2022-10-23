مصدر في البنتاغون: ليس لدى واشنطن المزيد من راجمات "هيمارس" لتقديمها لكييف

نقلت صحيفة "نيويوركر" عن مصدر في البنتاغون قوله إن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بكمية كبيرة من راجمات الصواريخ "هيمارس"، بسبب القدرات الصناعية المحدودة.

وقال المصدر في وزارة الدفاع الأمريكية: "قلنا على الفور لن تحصلوا على الكثير من مثل هذه الأنظمة. <...> لأنها ببساطة غير موجودة بكميات غير محدودة على كوكب الأرض".

ووفق الصحيفة، تبلغ تكلفة كل راجمة "هيمارس" حوالي سبعة ملايين دولار. ووفقا للخبراء، تستهلك أوكرانيا أكثر من خمسة آلاف صاروخ شهريا، بينما تنتج شركة Lockheed Martin المصنعة لهذه المنظومات وقذائفها تسعة آلاف قذيفة فقط سنويا.

ووفق مصدر الصحيفة، نفس المشكلة بالضبط مع أنظمة الدفاع الجوي التي طلبتها أوكرانيا. وخلص المسؤول إلى أن المشكلة تقنية أكثر منها سياسية، إذ أنه ليس لدى واشنطن الكثير من منشآت الدفاع الجوي الاحتياطية لمنحها إلى كييف.

المصدر: نوفوستي