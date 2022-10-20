سيناتور أمريكي يعترف بدمار الصناعة العسكرية في بلاده

كشف النائب في الكونغرس الأمريكي مايكل ماكول أن الولايات المتحدة لديها مشاكل كبيرة في تلبية معايير الإنتاج الدفاعي.

وقال ماكول: "أعتقد أن هناك سرا في واشنطن حول دمار قاعدتنا الصناعية العسكرية.. النظام معطل.. لا يمكننا صنع أسلحة بالسرعة الكافية".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أنه نتيجة لانخفاض القدرات العسكرية الأمريكية ومشاكل حماية الحلفاء في الخارج، نشأت أيضا مشاكل داخلية.

كما نوه إلى أن الولايات المتحدة لم تزود تايوان بأسلحة منذ ثلاث سنوات.

كما تحدث عن "الدين" فيما يتعلق بأوكرانيا حيث يمكن نقل منظومات هيمارس الصاروخية الجديدة إلى كييف بعد عامين فقط.

وأردف: "قضية مبيعات الأسلحة ربما تكون أكبر تهديد لأمننا القومي في الوقت الحالي".

المصدر: نوفوستي