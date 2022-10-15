"فوكس نيوز": واشنطن تقترب من فقدان قدراتها على مواصلة تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

أعلنت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن خبراء أن واشنطن تقترب من فقدان قدراتها على مواصلة تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. وسيتعين عليها قريبا خفض حجم إمدادات الأسلحة إلى كييف.

والحديث يدور حول راجمات "هيمارس" ومدافع الهاوتزر M777 ومنظومات "جافيلين" المضادة للدبابات ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة ستينغير.

ونقلت القناة عن مارك كانسيان، كبير المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، قوله إن "هناك مجالات استنفدنا فيها كل شيء عمليا".

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ووفقا له، فإنه في بعض الحالات، سيتعين على واشنطن التحول إلى توريد أنظمة أسلحة أكثر بساطة. أو شراء معدات من الآخرين. مؤكدا أن "الوضع لن يكون كما كان من قبل".

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر بعض الخبراء أن هناك مراجعة للوضع الحالي في الإدارة الأمريكية ويريدون وقف الزيادة في التوتر هناك. ونقلت القناة عن مسؤول في الكونغرس الأمريكي طلب عدم الكشف عن هويته قوله: "إنهم (الإدارة الأمريكية) خائفون من التصعيد".

ومن جهته، قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر على "تويتر": "سنواصل دعم أوكرانيا في معركتها للدفاع عن البلاد طالما تطلب الأمر ذلك، وسنعمل عن كثب مع الحلفاء والشركاء لتزويد الجيش الأوكراني بأسلحة رئيسية في ساحة المعركة".

ويأتي بيان المتحدث باسم البنتاغون وسط تقارير تفيد بأن المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا على وشك النفاد.

المصدر: نوفوستي