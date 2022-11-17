لوغانسك: قتيل وجرحى جراء قصف أوكراني بـ23 صاروخ هيمارس

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك بمقتل شخص وإصابة آخرين جراء قصف أوكراني بـ23 صاروخ هيمارس لأراضي الجمهورية في الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك بالمركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا: "تم تسجيل ست هجمات أوكرانية باستخدام صواريخ هيمارس إذ أطلق الجانب الأوكراني 23 صاروخا باتجاه اراضي المنطقة".

وأسفر القصف عن مقتل رجل من مواليد 1970 في زيموغوري وإصابة شخصين آخرين. و2 في سفاتوف، و آخر في بيلوكوراكينو.

وفي زيموغوري، ألحق القصف أضرارا بمرافق الإنتاج في نقطة استلام الحبوب في زيموجوريفسكي، كما تضررت مباني مدرسة وروضة أطفال ومحطة سكة حديد وخط كهرباء ومحطة سكة حديد في بيلوكوراكينو.

المصدر: تاس