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مقتل شخص وإصابة آخرين جراء قصف أوكراني على لوغانسك بصواريخ "هيمارس"

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مقتل شخص وإصابة آخرين جراء قصف أوكراني على لوغانسك بصواريخ
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أفادت الإدارة المحلية لجمهورية لوغانسك الشعبية بمقتل شخص جراء قصف القوات الأوكرانية لمدينة ستاخانوف في الجمهورية بصواريخ "هيمارس" الأمريكية.

وقالت الإدارة في منشور: "نتيجة القصف الأوكراني الصباحي للمدينة، أصيب رجل من مواليد 1953. وتوفي على الفور".

في وقت سابق، أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا (JCCC) بأن القوات الأوكرانية استهدفت قرية ستاخانوف في الساعة 7:20 صباح اليوم، بأربعة صواريخ "هيمارس" الأمريكية.

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف المناطق المدنية والبنى التحتية في جميع الأراضي المحررة.

المصدر: نوفوستي

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