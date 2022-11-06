موقع أمريكي يكشف الطريقة الوحيدة لإنهاء الأزمة الأوكرانية  

قال الصحفي دانيال ديفيس، في مقالة لموقع 19fortyfive، إنه على الرغم من التصريحات الصاخبة للسياسيين الغربيين، تبقى المفاوضات بين كييف وموسكو الطريقة الوحيدة لحل الأزمة الأوكرانية.

وذكر الموقع الأمريكي، أنه لا يزال أمام رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي فرصة للعودة إلى الحوار قبل الشتاء.

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ووفقا للمقالة، يقوم السياسيون الأمريكيون والغربيون الذين وعدوا نظام زيلينسكي بانتصار سريع في ساحة المعركة، بالإيحاء لهذا النظام باحتمال إطالة أمد النزاع، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة السكان المدنيين، لكن ذلك لن يغير التوازن الاستراتيجي.

وقالت المقالة: "تظهر الحقائق القاسية والباردة أنه، على العكس من ذلك، لا توجد نهاية تلوح في الأفق للأزمة، والخيار الأكثر ترجيحا رغم أنه لا يحظى بشعبية في العالم الغربي يظل التسوية عبر المفاوضات".

وشدد مؤلف المقالة، على أن شروط المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لم تتغير منذ بدء العملية الروسية الخاصة، الأمر الذي يؤكد فقط أن الوقت قد حان لعودة زيلينسكي للحوار.

وأضاف: "هناك احتمال كبير بأن ينتهي القتال بتسوية عبر التفاوض حيث يحصل كل طرف على ما يريد ولا يحصل أي من الطرفين على كل ما يتمنى. كان من الممكن تحقيق هذه النتيجة حتى فبراير 2022. أصبح هذا ممكنا مرة أخرى في مارس في اجتماعات اسطنبول. اتفاق تسوية ممكن حتى الآن قبل بداية الشتاء".

المصدر: نوفوستي