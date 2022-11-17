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سيارة تصدم حشدا من الشرطيين المتدربين في لوس أنجلوس وتصيب 25 منهم

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سيارة تصدم حشدا من الشرطيين المتدربين في لوس أنجلوس وتصيب 25 منهم
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فالت وسائل إعلام إن سيارة اصطدمت بمجموعة كبيرة من الشرطيين المتدربين أثناء تريضهم في لوس أنجلوس، ما أدى إلى إصابة 25 عنصرا، خمسة منهم في وضع حرج.

وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس أليكس فيلانويفا في مؤتمر صحافي "بدا الأمر كأنه تحطم طائرة".

وأضاف أنه كان هناك "الكثير من الأشخاص متناثرين في كل مكان يعانون درجات مختلفة من الإصابة، ما سبب صدمة كبيرة".

وأكد قائد شرطة المقاطعة أن الاختبارات الأولية لجهاز قياس الكحول أظهرت أن السائق لم يكن مخمورا.

وكان عشرات من الشرطيين المتدربين يتريضون صباحا عندما اصطدمت بهم سيارة أفادت تقارير أنها كانت تسير في الاتجاه الخاطئ ولم تخفف من سرعتها على ما يبدو.

ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن المسؤولة في الإطفاء شيلا كيليهر قولها إن السيارة كانت تسير في الاتجاه الخاطئ وقت وقوع الحادث.

وقال مسؤولون إن السائق الذي لم يكشف اسمه، احتجز في مكان الحادث. وتتولى دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا التحقيق.

المصدر: cbsnews

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