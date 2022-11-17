مندوب بولندا: حادث الصاروخ لم يغير موقفنا إزاء دعم أوكرانيا
Legion-Media Jameson Kergozou De La Boessiere
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أكد مندوب بولندا لدى الأمم المتحدة أن حادث سقوط الصاروخ على الأراضي البولندية لم يغير موقف وارسو من مواصلة دعم أوكرانيا.
وقال المندوب خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، إن "الوضع الراهن لن يغير موقفنا. وترى بولندا أنه من الضروري مواصلة دعم أوكرانيا"، مضيفا أن "بولندا كانت تقوم بذلك منذ بداية الحرب".
واعترفت السلطات البولندية بعدم وجود أي دليل على وقوف روسيا وراء إطلاق الصاروخ الذي سقط على أراضي بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية يوم الثلاثاء 15 نوفمبر، والذي أسفر عن مقتل شخصين.
وعلى الرغم من ذلك، حملت بولندا وبعض الدول الغربية الأخرى موسكو مسؤولية حادث سقوط الصاروخ.
المصدر: نوفوستي