الأمم المتحدة: لا دليل على نهاية النزاع في أوكرانيا

أعلنت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري دي كارلو أنه لا يوجد هناك أي دليل على اقتراب نهاية النزاع في أوكرانيا، وأن خطر العواقب الكارثية لا يزال قائما.

وقالت دي كارلو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء: "بالفعل، لا يوجد هناك أي دليل على اقتراب النهاية. وطالما يستمر ذلك، لا تزال مخاطر العواقب الكارثية المحتملة واقعة جدا".

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وأشارت إلى أن "حادث أمس في بولندا بالقرب من حدود أوكرانيا أصبح تذكيرا مخيفا بأنه من الضروري تجنب أي تصعيد على الاطلاق".

يذكر أن بولندا أعلنت يوم الثلاثاء 15 نوفمبر عن سقوط صاروخ في أراضيها بالقرب من الحدود الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل شخصين.

ويرجح المسؤولون أن الصاروخ قد يكون أوكرانيا وأطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية أثناء تصديها للضربة الصاروخية الروسية.

المصدر: تاس