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البنتاغون: انقطاع الكهرباء عن أكثر من ربع سكان أوكرانيا

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البنتاغون: انقطاع الكهرباء عن أكثر من ربع سكان أوكرانيا
AP Susan Walsh
رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي
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أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي أن الضربات الصاروخية الروسية أسفرت عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من ربع سكان أوكرانيا، حسب تقديرات البنتاغون.

وقال ميلي خلال مؤتمر صحفي في أعقاب الاجتماع "بصيغة رامشتاين" للدول التي تقدم الدعم العسكري لأوكرانيا، يوم الأربعاء: "حسب تقديراتنا، فإن أكثر من ربع السكان المدنيين في أوكرانيا لا يوجد لديهم كهرباء".

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وكان وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي قد أعلن في وقت سابق أن أكثر من 30 موقعا للبنية التحتية تضررت جراء الضربات الصاروخية يوم 15 نوفمبر.

ووصف وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو الضربات التي تعرضت لها مواقع الطاقة الأوكرانية الثلاثاء، بأنها الأوسع نطاقا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

المصدر: تاس

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