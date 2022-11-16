وسط تحذيرات.. عمدة مدينة فينيتسا الأوكرانية يحث المواطنين على تخزين الطعام والماء

وسط تحذيرات متزايدة من إمكانية فرض قيود أكثر صرامة على إمدادات الطاقة الكهربائية، تلقى سكان مدينة فينيتسا الأوكرانية إخطارات بتخزين كميات من المياه والطعام.

وقال عمدة المدينة في قناته على "تيلغرام": "من المتوقع فرض قيود أقسى وأطول ومن الضروري توفير احتياطي من إمدادات المياه والطعام وبنوك الطاقة المشحونة".

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وفي السياق ذاته، حذّر مورغونوف من حدوث انقطاعات محتملة في تشغيل نقل الطاقة الكهربائية في المناطق الحضرية، وحثّ السائقين على توخي الحذر بسبب إغلاق إشارات المرور والإنارة في الشوارع".

يُشار إلى أنه في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أعلن رئيس الإدارة الإقليمية في فينيتسا، سيرغي بورزوف، عن وقوع هجوم على منشأة مهمة للبنية التحتية في المنطقة.

بدوره، ذكر وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو، أنّ الهجوم على "نظام الطاقة" في البلاد يوم 15 نوفمبر، كان الأكبر منذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية، لافتا إلى أنّه تم تدمير مرافق للتوليد وأنظمة لنقل الكهرباء.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن "ضربات مكثفة من الأسلحة الجوية والبحرية العالية الدقة بعيدة المدى، تم شنّها ضد نظام القيادة والسيطرة العسكرية لأوكرانيا ومنشآت الطاقة ذات الصلة".

وبحسب الدفاع الروسية فإن "جميع الصواريخ التي تم إطلاقها أصابت الأهداف المحددة بالضبط، وأصيبت جميع المرافق المرتبطة بها".

المصدر: نوفوستي