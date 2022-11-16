ماكرون: ممر توريد الأسمدة الروسية إلى إفريقيا سيستأنف عمله خلال الأسابيع المقبلة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن قناة توريد الأسمدة الروسية إلى إفريقيا عبر أوروبا ستبدأ العمل خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء قمة G20 في بالي، أن الممر أنشئ بدعم من برنامج الغذاء العالمي، وأن فرنسا تدعم هذا المشروع.

وسبق أن نشر ماكرون تغريدة عبر "تويتر" أكد فيها أن الدفعة الأولى من الأسمدة الروسية والبالغة 20 ألف طن ستصل إلى ملاوي عبر هولندا قريبا.

ومن جانبه دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لفك قيد الـ 280 ألف طن من الأسمدة التي تبرعت بها روسيا للدول الإفريقية، والمحتجزة في موانئ بعض الدول الغربية، وطالب بإرسالها لمستحقيها على الفور.

المصدر: تاس