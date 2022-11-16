بيسكوف: روسيا لا علاقة لها بالحادث الذي وقع في بولندا ولا علاقة لعملياتها العسكرية في أوكرانيا بذلك

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه لا علاقة لروسيا بالحادث الذي وقع في بولندا، وأكد أنه لا علاقة أيضا للضربات التي تنفذها روسيا بأوكرانيا بذلك.

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "لم يكن هناك سبب للتصعيد، البولنديون لديهم كل

الوسائل الممكنة للإبلاغ الفوري أن الشظايا تعود لصاروخ إس-300 (الأوكراني). وحينها سيفهم كل الخبراء أننا نتحدث عن صاروخ ليس مرتبطا بالقوات الروسية".

وتابع: "لقد شهدنا رد فعل هستيريا آخر مسعورا للروسوفوبيا، والذي لم يكن مستندا على معطيات حقيقية.

وأوضح أنه "لا ينبغي التسرع في التقييمات والتصريحات التي يمكن أن تصعد الموقف، خاصة في مثل هذه اللحظات الحاسمة".

واشار إلى أن الموقف الأمريكي إزاء هذا الحادث كان أكثر اتزانا، وكان مخالفا للمواقف الأخرى التي اتسمت بالهيستيريا، مثل الموقف البولندي وموقف عدد آخر من الدول.

المصدر: وكالات