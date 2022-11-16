إيران.. صدور أول حكم بالإعدام بحق مثير للشغب في الأحداث الأخيرة

ألفت السلطات الإيرانية القبض على إرهابيين اثنين في سروان، واعتقلت 11 من مثيري الشغب في سوق طهران، كما صدر أول حكم بالإعدام بحق مثير للشغب.

وأفاد مصدر لوكالة irna، بأنه تم "اعتقال ارهابيين مسلحين اثنين في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد وضبط 6 أسلحة"، مشيرا إلى أن "هذين الإرهابيين كانا يخططان لارتكاب أعمال تخريبية في سيستان وبلوشستان".

وأعلن المتحدث باسم قيادة قوى الأمن الداخلي العميد مهدي حاجيان، اعتقال 11 من مثيري الشغب في سوق طهران المعروف وذلك بعد قيامهم بتهديد أصحاب المحال التجارية ليغلقوا محالهم، مبينا أن "بعض هؤلاء كانوا يوزعون منشورات ويهتفون بشعارات تهديد بحق رجال الأعمال لعدم فتح محالهم التجارية، لكن هذه المؤامرة أحبطت بوصول الشرطة في الوقت المناسب".

وقال إن "المعتقلين اعترفوا بإفاداتهم الأولية بأخذ أموال من أجهزة مخابرات أجنبية لإحداث الفوضى في السوق، كما تم ضبط وسائل وأدوات حارقة واجرامية مع هؤلاء الأشخاص".

هذا وأفاد المركز الإعلامي للسلطة القضائية، أنه بعد عقد محاكمة عدد من متهمي إثارة الشغب في محافظة طهران، بدأت الأحكام البدوية لهذه الملفات تصدر تباعا من قبل محكمة الثورة، مشيرا إلى أنه يوم الأحد الماضي، تم إصدار أول حكم بدوي (أي حكم قابل للطعن والاستئناف) من قبل محكمة الثورة بطهران، بالإعدام بحق أحد المتهمين والحبس من 5 إلى 10 سنوات بحق خمسة متهمين آخرين.

وأعلن مصدر عسكري إيراني "استشهاد 3 من المدافعين عن الأمن في 3 مدن مختلفة في البلاد خلال أعمال الشغب التي وقعت مساء الثلاثاء".

المصدر: "إرنا" + "العالم"