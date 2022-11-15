إيران.. الإفراج عن 38 شخصا من المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة

أفرجت السلطات الإيرانية يوم الاثنين، عن 38 شخصا من المعتقلين والموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة في محافظة سيستان وبلوشستانكان جنوب شرق إيران.

وأعلن رئيس وفد قائد الثورة الإسلامية إلى المحافظة علي أكبري، خلال لقائه المعتمدين والنخب ومختلف شرائح الشعب في سيستان وبلوشستان، أن من ارتكب أخطاء قليلة في هذه القضايا، وتم اعتقاله سيتم إطلاق سراحه قريبا، بناء على طلب من المرشد الأكبر علي خامئني.

وعقب هذا اللقاء، وطلب رؤساء العشائر السنية إلى ممثل المرشد الإيراني، في سيستان وبلوشستان، تم العفو عن 38 شخصا اعتُقلوا في احتجاجات زاهدان الأخيرة، وجرى إطلاق سراحهم، وسيتم العفو عن نحو 40 شخصا آخرين وإطلاق سراحهم في الأيام المقبلة.

ووفقا لموقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية ووكالات محلية، وجهت السلطات القضائية الإيرانية، الاتهام إلى نحو 800 شخص يوم الأحد، بتهمة ضلوعهم في "أعمال شغب وقعت مؤخرا" بمحافظات هرمزكان وأصفهان ومركزي.

وتتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة، بالوقوف خلف الاحتجاجات التي تصفها طهران بأنها "أعمال شغب" لا تظاهرات.

المصدر: وكالات