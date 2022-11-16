مسؤول فرنسي لوكالة بلومبرغ: المادة 5 ما كان لها أن تطلق تلقائيا بعد حادثة بولندا

نقلت وكالة أنباء "بلومبرغ" عن مسؤول فرنسي لم تكشف عن اسمه، أن المادة 5 من ميثاق الناتو ما كانت لتطلق بشكل تلقائي في جميع الأحوال.





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وفي التفاصيل، أبلغ هذا المسؤول الفرنسي "بلومبرغ" بأن المادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي، وهي بشأن الدفاع الجماعي، ما كان لها أن تطلق تلقائيا، حتى لو ثبت أن روسيا كانت وراء الصاروخ الذي سقط في بولندا، فلا أحد يريد التصعيد مع موسكو.

وقال المسؤول الفرنسي في تصريحه للوكالة: "حتى لو ثبت أن روسيا كانت وراء الضربة، فإن المادة 5 من ميثاق الناتو ما كان لها أن تفعّل بشكل تلقائي".

يشار إلى أن المادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي تنص على التالي: "تتفق الأطراف المتعاقدة على أن أي هجوم مسلح ضد واحد أو أكثر منها في أوروبا أو أمريكا الشمالية سيعتبر هجوما ضد جميع الأطراف المتعاقدة، وبالتالي تتفق على أنه في حالة حدوث مثل هذا الهجوم المسلح، فإن كل واحد منها، في إطار ممارسة الحق في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، سيقدم المساعدة للطرف أو الأطراف المعرضة لمثل هذا الهجوم، بما يراه ضروريا من إجراءات، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، لاستعادة الأمن في منطقة شمال المحيط الأطلسي والحفاظ عليه".

المصدر: نوفوستي