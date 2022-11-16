إلى أين تتجه رياح الناتو بمقياس المادتين 4 و5 من ميثاق الحلف؟

على خلفية سقوط صاروخين على أراضيها، أعلنت الحكومة البولندية أنها تنظر في إمكانية الحاجة إلى تفعيل المادة 4 من ميثاق حلف شمال الأطلسي .

إقرأ المزيد

وكانت الحكومة البولندية قد طلبت يوم 24 فبراير الماضي، في أول يوم لبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، من حلف الناتو تطبيق المادة الرابعة من معاهدة الحلف، وهي تنص على إجراء مشاورات في حالة وجود تهديد أمني.

وأعلن حينها المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر، أن وارسو قدمت طلبا لإطلاق المادة الرابعة من ميثاق الناتو، وذلك لمراقبة الوضع بشكل عام.

يشار إلى ان تصريحات الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدور عقب حادثة سقوط صاروخين يوم أمس الثلاثاء داخل بولندا، حول المادتين الرابعة والخامسة من ميثاق الناتو.

وتنص المادة الرابعة من ميثاق الناتو على التالي: الأطراف ستتشاور على الدوام مع بعضها في حالة ما إذا وجد أي منها أن السلامة الترابية والاستقلال السياسي أو الأمن لأي من الأطراف المتعاقدة يتعرض للتهديد".

أما المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي فتقول: "تتفق الأطراف المتعاقدة على أن أي هجوم مسلح ضد واحد أو أكثر منها في أوروبا أو أمريكا الشمالية سيعتبر هجوما ضد جميع الأطراف المتعاقدة، وبالتالي تتفق على أنه في حالة حدوث مثل هذا الهجوم المسلح، فإن كل واحد منها، في إطار ممارسة الحق في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، سيقدم المساعدة للطرف أو الأطراف المعرضة لمثل هذا الهجوم، بما يراه ضروريا من إجراءات، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، لاستعادة الأمن في منطقة شمال المحيط الأطلسي والحفاظ عليه.

وسيتم على الفور إبلاغ مجلس الأمن بأي هجوم مسلح من هذا القبيل وبجميع التدابير المتخذة نتيجة له. وستنهى هذه التدابير عندما يتخذ مجلس الأمن الإجراءات اللازمة لاستعادة السلم والأمن الدوليين وصونهما".

المصدر: RT