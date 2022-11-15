الحكومة البولندية ترفع حالة التأهب للوحدات العسكرية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر، رفع جاهزية الوحدات العسكرية البولندية، وأشار الى أنه يتم النظر فيما إذا كنا سنحتاج إلى تفعيل المادة 4 حلف الناتو.

وقال مولر: "فيما يتعلق بالوضع الحالي، تم إدخال إجراءات منصوص عليها في مثل هذه الحالة، بما في ذلك قرار برفع الاستعداد القتالي لبعض الوحدات القتالية العسكرية على أراضي بولندا، ورفع الاستعداد القتالي لبعض وحدات وكالات إنفاذ القانون الأخرى".

وأكد المتحد باسم الرئاسة البولندية، أنه يجري حاليا محادثات بين الرئيس البولندي والأمين العام لحلف الناتو يتم فيها مراجعة مقررات المادة 4 من ميثاق الحلف.

المصدر: نوفوستي