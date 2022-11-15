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الدفاع الروسية: صور الحطام في وسائل الإعلام من مسرح الأحداث في بولندا لا علاقة لها بالأسلحة الروسية

البيت الأبيض: نعمل مع وارسو على جمع المعلومات بشأن حادث الصاروخين

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البيت الأبيض: نعمل مع وارسو على جمع المعلومات بشأن حادث الصاروخين
Globallookpress
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أعلن البيت الأبيض أن واشنطن تعمل مع وارسو على جمع المعلومات الإضافية بشأن حادث سقوط صاروخين على الأراضي البولندية، وستحدد الخطوات التالية في وقت لاحق.

وكتبت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون في حسابها على "تويتر"، يوم الثلاثاء: "اطلعنا على هذه التقارير من بولندا، ونحن نعمل مع الحكومة البولندية على جمع المزيد من المعلومات".

وأضافت: "ليس بوسعنا تأكيد صحة التقارير أو أي تفاصيل حتى الآن. ونحن سنحدد ما حدث وما هي الخطوات المناسبة التي سنتخذها".

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ويأتي ذلك على خلفية المعلومات عن سقوط صاروخين على الأراضي البولندية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخصين. وأفادت وسائل الإعلام البولندية بأن الصاروخين روسيان، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع الروسية.

وعقدت الحكومة البولندية اجتماعا طارئا على خلفية الحادث.

المصدر: RT

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