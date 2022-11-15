البيت الأبيض: نعمل مع وارسو على جمع المعلومات بشأن حادث الصاروخين

أعلن البيت الأبيض أن واشنطن تعمل مع وارسو على جمع المعلومات الإضافية بشأن حادث سقوط صاروخين على الأراضي البولندية، وستحدد الخطوات التالية في وقت لاحق.

وكتبت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون في حسابها على "تويتر"، يوم الثلاثاء: "اطلعنا على هذه التقارير من بولندا، ونحن نعمل مع الحكومة البولندية على جمع المزيد من المعلومات".

We've seen these reports out of Poland and are working with the Polish government to gather more information. We cannot confirm the reports or any of the details at this time. We will determine what happened and what the appropriate next steps would be. — Adrienne Watson (@NSC_Spox) November 15, 2022

وأضافت: "ليس بوسعنا تأكيد صحة التقارير أو أي تفاصيل حتى الآن. ونحن سنحدد ما حدث وما هي الخطوات المناسبة التي سنتخذها".

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ويأتي ذلك على خلفية المعلومات عن سقوط صاروخين على الأراضي البولندية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخصين. وأفادت وسائل الإعلام البولندية بأن الصاروخين روسيان، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع الروسية.

وعقدت الحكومة البولندية اجتماعا طارئا على خلفية الحادث.

المصدر: RT