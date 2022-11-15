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رئيس الوزراء البولندا يترأس حاليا اجتماعا لمجلس الأمن في البلاد للرد على سقوط صواريخ على بولندا

أخبار العالم

رئيس الوزراء البولندا يترأس حاليا اجتماعا لمجلس الأمن في البلاد للرد على سقوط صواريخ على بولندا
AP Geert Vanden Wijngaert
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أعلن المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر، أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي دعا لعقد اجتماع للجنة مجلس الأمن التابعة لمجلس الوزراء سقوط صواريخ على أراضي البلاد.

وقال مولر: "فيما يتعلق بالوضع المتأزم الحالي، قرر رئيس الوزراء ماتيوز موراوسكي، بالتعاون مع الرئيس أندريه دودا، لعقد اجتماع في مكتب الأمن القومي مع أعضاء لجنة الأمن والدفاع".

ووعد مولر: "بأن جميع البيانات المعروضة على اللجنة، ستعرض إن أمكن، على أوسع نطاق ممكن للرأي العام".

وأضاف: "أحثكم على عدم نشر معلومات غير مؤكدة بعد. وسنبلغ ونعلق بعد الاجتماع الذي سيعقد الآن، فور تلقي معلومات من الأجهزة التي ستبلغ عن التطورات".

المصدر: نوفوستي

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