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الدفاع الروسية: صور الحطام في وسائل الإعلام من مسرح الأحداث في بولندا لا علاقة لها بالأسلحة الروسية

البنتاغون: لا يوجد حتى الآن معلومات مؤكدة عن سقوط صاروخين روسيين في بولندا

أخبار العالم

البنتاغون: لا يوجد حتى الآن معلومات مؤكدة عن سقوط صاروخين روسيين في بولندا
Legion-Media
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صرحت وزارة الدفاع الأمريكية، بأنه لا يوجد معلومات مؤكدة بشأن أنباء سقوط صاروخين روسيين في الأراضي البولندية.

وأضاف البنتاغون: "نتعامل بمنتهى الجدية مع التقارير عن سقوط صاروخين روسيين في بولندا، نحن واضحون تماما بشأن الدفاع عن كل شبر من أراضي دول الناتو، نأخذ سلامة قواتنا في بولندا وغيرها على محمل الجد، وواثقون من إجراءات الحماية لكننا لن نستبق الأحداث".

وفي وقت سابق اليوم، زعمت إذاعة راديو "ZET" البولندية عن مصادر غير رسمية، مقتل شخصين بسبب صاروخين سقطا داخل أراضي البلاد.

ووفقا للإذاعة، "سقط صاروخين في منطقة مأهولة بالسكان في مدينة برزيودوف بمقاطعة ليوبليانا على الحدود مع أوكرانيا"، مضيفة أن، "الصاروخان أصابا آلة تجفيف حبوب، ما أسفر عن مقتل شخصين. والشرطة والجيش في مكان الحادث".

وأفادت التقارير أن الطائرات المقاتلة البولندية أقلعت من مطار بالقرب من مدينة تاديوس مازوفيتسكي.

المصدر: وكالات

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