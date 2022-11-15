بوليانسكي يصف قرار الأمم المتحدة بشأن التعويضات لأوكرانيا بـ "ورقة التوت"

صرح نائب ممثل الاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، بأن قرار الجمعية العامة بشأن تعويض روسيا عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا من وجهة نظر قانونية لا يمنح شيئا لأي شخص.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات مشروع قرار بشأن تعويض روسيا عن الأضرار التي لحقت بكييف، وأيد القرار 94 عضوا في المنظمة وعارضه 14 وامتنع ممثلو 73 دولة أخرى عن التصويت.

وقال بوليانسكي: "إذا كان لهذه الوثيقة أي عواقب، فستكون قرارات بعيدة المنال بشكل مصطنع تماما على المستوى الوطني، حيث سيتم اعتبار القرار فقط كورقة التوت لستر العورات لا أكثر. لأنه من وجهة نظر قانونية، لا يمنح أي شيء لأي شخص".

وأضاف: "هذا يقوض سلطة الأمم المتحدة. إذا أصدرت المنظمة قرارات غير توافقية مثيرة للجدل تقسم المجتمع الدولي، ولا توحده من أجل الأعمال الصالحة، بالطبع هذا لا يسهم بأي حال من الأحوال في تعزيز سلطة المنظمة".

المصدر: نوفوستي