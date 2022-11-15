ساليفان: ندين الضربات الروسية على أوكرانيا وسنزود كييف بالدفاعات الجوية

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان أن واشنطن تدين الضربات الصاروخية الروسية على أوكرانيا، وستواصل تزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي.

وجاء في بيان صادر عن ساليفان، يوم الثلاثاء، أن "الولايات المتحدة تدين بشدة الضربات الصاروخية الأخيرة التي شنتها روسيا على أوكرانيا".

وأضاف ساليفان أن هذه الضربات "ستزيد فقط من قلق مجموعة العشرين"، في إشارة لأزمة أوكرانيا.

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وأكد أن "الولايات المتحدة وحلفاءنا وشركاءنا سيواصلون تزويد أوكرانيا بما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي. وسنقف إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا".

يذكر أن السطات الأوكرانية أعلنت عن تعرض مواقع البنية التحتية في كافة أنحاء أوكرانيا للقصف بالصواريخ يوم الثلاثاء، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في الكثير من المدن.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت نحو 100 صاروخ على مواقع داخل أوكرانيا.

المصدر: RT