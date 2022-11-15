مجلس الأمن الدولي يعلن عقد اجتماع جديد بشأن أوكرانيا

أعلن مجلس الأمن الدولي، أن الاجتماع المقبل للمجلس سيكون خاصا بأوكرانيا ويعقد يوم الأربعاء 16 نوفمبر.

ووفقا لجدول الأمم المتحدة، سيتم عقد "اجتماع بشأن الحفاظ على السلام والاستقرار في أوكرانيا"، بعد ظهر يوم الأربعاء 16 نوفمبر.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين قرارا بشأن وضع آلية لتقديم التعويضات لأوكرانيا عن الخسائر التي تكبدتها جراء النزاع مع روسيا.

وصوتت إلى جانب القرار، يوم الاثنين، 94 دولة، وعارضت 14 دولة، بينما امتنعت 73 دولة أخرى عن التصويت.

ولقي القرار رفضا واسعا من الحكومة والسياسيين الروس.

المصدر: نوفوستي