مكتب التحقيقات الفدرالي يخشى "محاولات روسيا" للإضرار بالبنية التحتية الأمريكية

أعرب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي كريستوفر راي عن مخاوفه من أن روسيا قد تحاول الإضرار بمواقع البنية التحتية في الولايات المتحدة.

وقال راي خلال جلسة الاستماع في لجنة الأمن الداخلي لمجلس النواب الأمريكي، يوم الثلاثاء: "أما بخصوص البنية التحتية الحيوية، فأعتقد أن هناك عددا متزايدا من المخاطر في هذا المجال".

وأشار إلى أن أحد الأخطار هو أنشطة الهاكرز الذين يستخدمون الفيروسات لغرض الابتزاز.

وتابع قائلا، إن "إحدى القضايا التي تثير قلقا خاصا لدينا أثناء النزاع بين روسيا وأوكرانيا، هي إمكانية إقدام الاستخبارات الروسية، التي تتجسس على بنيتنا التحتية الحيوية منذ فترة طويلة، على استخدام هذا الأمر لأغراض هدامة".

وأضاف أن التصدي لمثل هذه المحاولات المحتملة يتطلب التعامل الفعال بين الأجهزة الأمريكية، وكذلك مع الشركات الخاصة المسؤولة عن الأمن السيبراني.

المصدر: تاس