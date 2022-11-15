رئيس بلدية لفوف: 80% من المدينة بلا كهرباء أو تدفئة

أعلن رئيس بلدية لفوف أندريه سادوفي، أن 80% من المدينة أصبحت بلا كهرباء، وأنه تم إغلاق محطات التدفئة بشكل مؤقت، بعد الغارات الأخيرة على المدينة.

وقال سادوفي: " 80% من المدينة غارق في الظلام الدامس بدون كهرباء، وأوقفت المدينة بشكل مؤقت إمدادات التدفئة، ولا توجد مياه ساخنة في المدينة".

وأضاف: "تم أيضا إيقاف حركة الترام وحافلات الترولي، ويجري الآن تنبيه المواطنين بهذا الوضع عبر سيارات مزودة بمكبرات صوت في شوارع المدينة".

وفي وقت سابق اليوم، نفذت القوات الروسية غارات غير مسبوقة على عدد من المدن الأوكرانية، من بينهم مدينة لفوف، ما أدى لانقطاع واسع للتيار الكهربائي عن عموم أوكرانيا.

وقال رئيس بلدية لفوف أندريه سادوفي: "هناك انفجارات عنيفة في المدينة، على السكان البقاء في الملاجئ"، وأكد أن جزءا كبيرا من المدينة انقطعت عنه الكهرباء بعد الغارات على المدينة.

وأعلن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إيغنات، أن غارات اليوم الثلاثاء، استهدفت البنية التحتية للطاقة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

المصدر: وكالات