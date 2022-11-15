لافروف: الحديث عن جهود غربية لتهيئة الأرضية لمفاوضات بين موسكو وكييف مجرد شائعات

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأنباء التي تتحدث أن واشنطن تمهد الأرضية للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بالشائعات.

وقال وزير الخارجية الروسي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، عقب مشاركته في قمة العشرين: "بالنسبة للأخبار التي تتحدث أن الأمريكيين يستعدون ويمهدون لمفاوضات ما، فإن هذه الشائعات تطفو باستمرار ثم تختفي في وقت لاحق. لم نعد نرد على ذلك".

وأضاف لافروف في تصريحه: "نريد أن نرى دليلا ملموسا على أن الغرب مهتم بجدية بتأديب (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي وأن يشرحوا له أن هذا لا يمكن أن يستمر، وأن هذا ليس في مصلحة الشعب الأوكراني نفسه".

المصدر: تاس