من شمال إفريقيا إلى سوريا مرورا بالصومال.. "السمراء" في اسطنبول تثير حيرة العرب.. فمن هي؟

أثار خبر القبض على منفذة تفجير اسطنبول أحلام البشير ضجة وجدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شكك البعض في أن تكون الشابة سورية وشكك البعض الآخر في أن تكون من نفذت العملية أصلا.

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وكان نصيب الأسد بالتشكيك في الرواية التركية من نصيب الأكراد، الذين اعتبروا الأمر تمهيدا لهجوم تركي جديد يستهدف مناطق شمال سوريا.

وتصدر الناشطون الأكراد هذا الموقف على خلفية الصراع التركي الكردي في سوريا والعراق، واعتبروا ما جرى بمثابة "فبركة مخابراتية".

واستبعد البعض أن يكون حزب العمال الكردستاني خلف العملية الإرهابية، مشيرين إلى أن الحزب لايريد أي صدام مع الأتراك بعد المكاسب التي حققها "من سرقة النفط والغاز والقمح والقطن وإقامة شبه حكم ذاتي".

منفذة الهجوم في #اسطنبول امرأة سورية تدعى احلام البشير يقال انها من مدينة #عفرين وتلقت التدريبات من حزب العمال الكردستاني في #كوباني.



التفجير سيزيد من مطالبات ترحيل السوريين من #تركيا وسيدفع الحكومة التركية للقيام بهجمات انتقامية ضد الحزب. pic.twitter.com/88CrgEs0Ye — الدكتور منصور المالك 🇸🇦 Mansour Almalik (@MSAlmalik) November 14, 2022

واعتبر مغردون على "تويتر" أن "التفجير سيزيد من مطالبات ترحيل السوريين من تركيا".

وأكد آخرون على أن التفجير جاء لصالح تركيا التي ستسعى خلال الفترة القادمة لترحيل السوريين والقيام بعملية ضد الأكراد قبل فترة وجيزة من الانتخابات القادة، وبذلك تضرب عصفورين بحجر واحد.

سلام على تركيا ولعنة على القتلة

هكذا تحولت منفذة الهجوم في شارع الاستقلال "تقسيم"عند القبض عليها pic.twitter.com/Pb3vpXiQ0v — عمر عبد الستار محمود (@omarabdulsatar) November 14, 2022

على صعيد آخر، شكك مغردون في أن تكون منفذة العملية سورية الجنسية، مشيرين إلى أن ملامحها غريبة عن المجتمع السوري وأقرب إلى شمال إفريقيا أو الصومال.

تجدر الإشارة إلى أن عناصر الأمن التركي كانت قد اعتقلت البشير، حاملة الجنسية السورية، في منزلها بكوتشوك شيكمجة كناري ليلة 13 نوفمبر.

رفض وزير داخلية #تركيا سليمان صويلو التعزية المرسلة من سفارة #واشنطن في #أنقرة بخصوص #تفجير_اسطنبول يشي بتيقن السلطات التركية بدورٍ ما لأجهزة تتبع #الولايات_المتحدة في هذا العمل الإرهابي.

ولا شك أن دعم #أميركا لعصابات حزب العمال الكردستاني الإرهابي واضح جداً رغم تصنيفه إرهابيا. — مصطفى كامل (@mustafakamilm) November 14, 2022

على إثر ذلك، أقرت الشابة بأنها تدربت في مدرسة استخبارات حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، بمدينة كوباني (عين العرب) السورية، حيث ألقى الجيش الأمريكي محاضرات هناك.

وقالت إنها تدربت هناك كضابطة مخابرات خاصة قبل حوالي عام، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام التركية.

عندما يبدع المخ التركي:

امرأة طول وعرض لابسة عسكري تمشي بشارع تقسيم تحت مئآت الكاميرات وتحط قنبلة بنص الشارع وتمشي ويقبض عليها بعد ساعات، ويتهم الكرد في المسألة، والانتخابات بعد أقل من سنة ...

نفس السيناريو ونفس العمليات في انتخابات 2016 ... — د. نبيل أكبر (@92nabil921) November 14, 2022

ودخلت البشير إلى تركيا بطريقة غير شرعية عبر عفرين، مع رجل قبل 4 أشهر، وتظاهرا بأنهما زوج وزوجة حتى لا تتضح هويتهما. كما حصلا على وظيفة في ورشة نسيج للتمويه.

وهز انفجار ضخم شارع الاستقلال وسط اسطنبول يوم الأحد، مخلفا 6 قتلى بينهم أطفال ونساء، و82 جريحا.

لا أُصدق ما صرح به وزير الداخلية التركي #سليمان_صويلو أن #إلهام_البشير المُتهمة بتفجير #تقسيم أمس تحمل الجنسية السورية…

ملامحها لا توحي أبداً أنها من المنطقة، لا عربها ولا كردها.

قد يكون #السوريون مكسر عصا طوال هذه السنوات، لكنهم ليسوا "هبلان".#سوريا#تركيا#استانبولpic.twitter.com/kMTtFufp4I — Yaman Amouri (@YamanAmouri) November 14, 2022

ألم أقل لكم بأن وراء تفجير استانبول أردوغان و هاكان فيدان حيث أفاد الأتراك بأن هذه الفتاة و إسمها أحلام البشير دخلت تركيا من عفرين و تدربت في كوباني و تدربت على يد حزب العمال و قامت بوضع قنلبة مكان الإنفجار ..الإنفجارات بين المدنيين من شيم أردوغان و عصاباته الإرهابية و ليس + — عبدالغي مصطفى (@kurdistan44) November 14, 2022

من أين جاءت التعليمات مكتوبة على القميص pic.twitter.com/yq1HQY5MoX — Eyüp Sağcan أيوب صاغجان🇹🇷 (@eyupsagcan) November 14, 2022

▪️أنا استبعد ان يكون حزب العمال الكردستاني خلف العملية الإرهابية في إسطنبول ليس دفاعا عن الحزب ولكن الحزب لايريد اي صدام مع الأتراك بعد المكاسب التي حققها في الجزيرة السورية من سرقة النفط والغاز والقمح والقطن وإقامة شبه حكم ذاتي — محمد هويدي (@MohammedHawaidi) November 14, 2022

العملية انتحارية لاحداث فوضى وقتل ..وهي رسالة امريكية لاردوغان باننا يمكن ان ندمرك وانت على شفا انتخابات فاصلة. — أُصْلان (@Arandas_25) November 14, 2022

المصدر: RT