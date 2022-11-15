تفاصيل جديدة مثيرة عن أحلام البشير المتهمة بتنفيذ تفجير اسطنبول

ظهرت تفاصيل جديدة حول أحلام البشير، منفذة تفجير شارع الاستقلال في اسطنبول بتركيا.

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وأقرت البشير، حاملة الجنسية السورية، بأنها تدربت في مدرسة استخبارات حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، بمدينة كوباني (عين العرب) السورية، حيث ألقى الجيش الأمريكي محاضرات هناك.

وقالت إنها تدربت هناك كضابطة مخابرات خاصة قبل حوالي عام، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام التركية.

ودخلت البشير إلى تركيا بطريقة غير شرعية عبر عفرين، مع رجل قبل 4 أشهر.

وبدأت البشير والرجل، اللذان زارا في البداية رجلا سوري آخر يعيش في منطقة إسنلر، في التظاهر بأنهما زوج وزوجة حتى لا تتضح هويتهما. وحصل الزوجان أيضا على وظيفة في ورشة نسيج للتمويه.

وداهمت القوات الأمنية التركية 21 عنوانا كانت البشير على اتصال به، ثم تم القبض عليها في منزلها بكوتشوك شيكمجة كناري ليلة 13 نوفمبر.

واهتزت تركيا جراء الهجوم الذي أودى بحياة 6 أشخاص، وأصاب 81 آخرون. وارتفع عدد الاعتقالات التي نفذتها قوات الأمن التركية لأشخاص ذي صلة بالواقعة، إلى 50 شخصا، بحسب بيان لوزير العدل التركي بكير بوزداغ.

المصدر: RT+ وسائل إعلام تركية