RT تحضر منصتها في أبو ظبي لتغطية فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام (فيديو)

تجري عمليات الإعداد على قدم وساق لإستوديو RT في الكونغرس العالمي للإعلام المقام بأبو ظبي، حيث سيجتمع ممثلو صناعة الإعلام العالمية في إطار منصة واحدة ضخمة للمشاركة في هذا الحدث.

ولمدة 3 أيام، في الفترة من 15-17 نوفمبر، سيناقش الصحفيون من جميع أنحاء العالم الأفكار المبتكرة والحلول المتطورة التي تشكل مستقبل صناعة الإعلام.

وتفتتح الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيشارك فيها أكثر من 1200 شخص من رواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين، إضافة إلى 170 شركة عالمية متخصصة في صناعة الإعلام، وستعقد 30 جلسة حوارية، فضلا عن مجموعة ورش لمناقشة مستقبل قطاع الإعلام وتدارس أفضل التقنيات والخدمات والمعارف في هذا القطاع الذي يتطلب مواكبة مستمرة للتطورات التكنولوجية والرقمية.

ويعد المؤتمر فرصة سانحة في متناول المؤسسات الإعلامية العربية الطامحة لتحقيق نمو أفضل على مستوى جودة المحتوى وجاذبية الشكل من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات المتداولة في هذه الصناعة.

المصدر: RT