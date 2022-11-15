RT تطلق بوابة وسائط متعددة في صربيا RT Balkan

أطلقت قنوات RT بوابة بث على الإنترنت باللغة الصربية أطلقت عليها RT Balkan، ستغطي الأحداث الإقليمية والعالمية الراهنة، من زاوية بديلة.

ومن المقرر أن يبدأ البث التلفزيوني لـ RT باللغة الصربية في 2024، حيث علقت على ذلك رئيسة تحرير شبكة RT مرغريتا سيمونيان بقولها: "ربما لم ينتظرنا أحد في أي مكان في العالم بقدر ما انتظرونا هنا (في صربيا)، وأريد بهذه المناسبة أن أخاطب الصرب الأعزاء بلغتهم الأم: Браћо, гледајте RT (مرحبا، شاهدوا RT).

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من جانبها قالت رئيسة تحرير بوابة RT Balkan، يلينا ميلينتشيتش: "الآن، سوف يتمكن سكان هذه المنطقة من الوصول إلى محتوى RT باللغة الصربية، ما سيوفر صورة أكثر اكتمالا للعالم الحديث. فأن تصبح جزءا من الفضاء الإعلامي في البلقان يمثل تحديا كبيرا بالنسبة لنا. نحن مستعدون لذلك".

وإضافة إلى موقع المنصة على شبكة الإنترنت فسيكون هناك أيضا قناة على تطبيق "تلغرام" باللغة الروسية وأخرى باللغة الصربية، وصفحة على موقع "إنستغرام"، وصفحة على موقع "تويتر"، وصفحة على موقع "تيك توك"، وصفحة على موقع "يوتيوب".

وكان المخرج الصربي الشهير، إمير كوتوريتسا، قد أشار إلى المعايير العالمية لعمل RT قائلا: "إن قناة RT التلفزيونية الروسية هي أفضل مثال لما يجب أن يكون عليه التلفزيون، على عكس BBC أو CNN التي تعرض المعلومات من جانب واحد".

ورئيسة تحرير RT Balkan، يلينا ميلينتشيتش من مواليد صربيا وعملت مراسلة ومقدمة لقناة RT الناطقة بالإسبانية منذ إنشائها. وقد شاركت في الفيلم الوثائقي "زاشتو؟"، الذي تم تصويره في الذكرى الـ 15 لبدء عملية "الناتو" في قصف يوغوسلافيا. وقد وصل الفيلم إلى نهائي الجائزة الدولية لجمعية البث الدولي AIB وفاز بمسابقة CUBAVISION في إطار المهرجان الكوبي الدولي للإذاعة والتلفزيون.

وتضم شبكة تلفزيون RT العالمية قنوات إخبارية باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والفرنسية والألمانية، وقناة RTD الوثائقية باللغتين الروسية والإنجليزية. كما تتضمن شبكات RT بوابات على الإنترنت بسبع لغات ووكالة وسائط متعددة عالمية هي Ruptly، التي تقدم محتوى حصري للقنوات التلفزيونية في جميع أنحاء العالم. وفي عام 2020، أصبحت قناة RT أول قناة إخبارية في العالم تصل إلى 10 مليارات مشاهدة على موقع "يوتيوب"، متقدمة على BBC وCNN والجزيرة وEuronews وFOX News. وRT هي القناة الروسية الوحيدة التي تم ترشيحها 11 مرة لجائزة إيمي المرموقة.

المصدر: RT