غياب الصور الجماعية في قمة العشرين بإندونيسيا

على غير العادة لم يتم التقاط صورة جماعية لممثلي الدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، والتي كان من المنتظر التقاطها قبل بدء الاجتماع.

هذا ولم يتم الإبلاغ رسميا عن أسباب ذلك.

وفيما يتعلق بأي صور جماعية في وقت لاحق، نقلت وكالة "تاس" عن المشرفين على التنظيم، إنه "لم يتم تأكيد أي شيء في الوقت الحالي".

وفي وقت سابق كشفت صحيفة "إندبندنت" أن إندونيسيا تخلت عن تقليد التقاط صورة جماعية في قمة مجموعة العشرين بسبب الخلافات بين المشاركين على خلفية الأزمة الأوكرانية.

المصدر: وكالات