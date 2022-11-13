وسائل إعلام: إلغاء تقليد التقاط صورة جماعية في قمة مجموعة العشرين بسبب الأزمة الأوكرانية

كشفت صحيفة "إندبندنت" أن إندونيسيا تخلت عن تقليد التقاط صورة جماعية في قمة مجموعة العشرين بسبب الخلافات بين المشاركين على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وقالت الصحيفة إن الصورة العائلية المزعومة، التي يقف فيها زعماء العالم معا في قمم دولية كبرى، مما يدل على القوة والوحدة، قد تم إلغاؤها في قمة مجموعة العشرين المقبلة.

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وأشارت إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بسبب التوترات الجيوسياسية حول الوضع في أوكرانيا.

كما نوهت بأن للخلافات المتباينة بين المشاركين في القمة قد يكون لها تأثير على تبني بيان مشترك في نهاية القمة في بالي.

ومجموعة العشرين هي منظمة تضم أكبر الدول المتقدمة اقتصاديا وكذلك تشمل دولا نامية، وستعقد القمة في بالي يومي 15 و16 نوفمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي