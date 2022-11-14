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غانتس: أبلغنا الجانب الأمريكي أننا لن نتعاون مع أي تحقيق خارجي بخصوص مقتل شيرين أبو عاقلة

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غانتس: أبلغنا الجانب الأمريكي أننا لن نتعاون مع أي تحقيق خارجي بخصوص مقتل شيرين أبو عاقلة
AFP
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن بلاده أبلغت الجانب الأمريكي أنها لن تتعاون مع أي تحقيق خارجي بخصوص مقتل الإعلامية شيرين أبو عاقلة، وإننا نقف خلف جنودنا.

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وقال بيني غانتس: "قرار مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيق في ظروف مقتل شيرين أبو عاقلة أمر خاطئ".

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقا مهنيا ومستقلا وعرض نتائجه على الجانب الأمريكي بكل تفاصيله".

وأردف: "أبلغنا الجانب الأمريكي أننا لن نتعاون مع أي تحقيق خارجي وأننا نقف خلف جنودنا".

غانتس: أبلغنا الجانب الأمريكي أننا لن نتعاون مع أي تحقيق خارجي بخصوص مقتل شيرين أبو عاقلة
غانتس: أبلغنا الجانب الأمريكي أننا لن نتعاون مع أي تحقيق خارجي بخصوص مقتل شيرين أبو عاقلة

المصدر: RT

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