غانتس: أبلغنا الجانب الأمريكي أننا لن نتعاون مع أي تحقيق خارجي بخصوص مقتل شيرين أبو عاقلة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن بلاده أبلغت الجانب الأمريكي أنها لن تتعاون مع أي تحقيق خارجي بخصوص مقتل الإعلامية شيرين أبو عاقلة، وإننا نقف خلف جنودنا.

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وقال بيني غانتس: "قرار مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيق في ظروف مقتل شيرين أبو عاقلة أمر خاطئ".

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقا مهنيا ومستقلا وعرض نتائجه على الجانب الأمريكي بكل تفاصيله".

وأردف: "أبلغنا الجانب الأمريكي أننا لن نتعاون مع أي تحقيق خارجي وأننا نقف خلف جنودنا".

المصدر: RT