قناة إسرائيلية: لابيد يتحدث هاتفيا مع وزير الخارجية القطري

أفادت قناة "i24NEWS" العبرية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لابيد أجرى مكالمة هاتفية اليوم الاثنين مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

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وبحسب "i24NEWS"، فإن هذه المكالمة "تأتي بعد وصول الآلاف من مشجعي كرة القدم إلى الدولة الخليجية بعد الاتفاقية التاريخية الموقعة بين الطرفين لفتح مكتب ديبلوماسي في الدوحة خلال فترة مباريات كأس العالم المونديال، حيث سيقدم هذا المكتب خدمات قنصلية للإسرائيليين المتواجدين في قطر لحضور المونديال".

وكان لابيد قد أعلن يوم الخميس الماضي عن تسيير رحلات جوية مباشرة إلى قطر للسماح للمشجعين الإسرائيليين بحضور مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم، الذي تستضيف فعالياته الدوحة.

ومن المتوقع أن يسافر ما يقرب من 30 ألف إسرائيلي إلى قطر لمشاهدة المباريات في كأس العالم المقبلة، والتي ستقام في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18ديسمبر.

المصدر: "I24NEWS"