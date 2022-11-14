الدوما: لن نعوض أي شيء وسنعيد أوكرانيا التي دمرها النازيون

صرح النائب بمجلس الدوما أوليغ موروزوف، بأن روسيا لن تعوض أوكرانيا عن الأضرار، وسوف تعيد أوكرانيا التي دمرها النازيون، وأن الجمعية العامة ليس لديها السلطة لحل مشكلة "التعويضات".

وقال: "الجمعية العامة ليس لديها سلطة لحل مشكلة التعويض الخيالية. لن نعوض أي شيء. سنعيد أوكرانيا التي دمرها النازيون".

وبحسب البرلماني، فإن هذا القرار هو محاولة لإضفاء الشرعية على سرقة الأموال من المواطنين الروس.

وأضاف موروزوف: "هذه محاولة لجعل السرقة قانونية للأموال من المواطنين الروس من خلال التلاعب بأصوات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. هذا القرار يسبق الرغبة في سرقة أصولنا المجمدة في البنوك الغربية بحجة تعويض الأضرار التي لحقت بأوكرانيا".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات مشروع قرار بشأن التعويض عن الأضرار التي لحقت بكييف نتيجة "للأعمال غير القانونية دوليا من جانب روسيا في أوكرانيا أو ضدها".

المصدر: نوفوستي