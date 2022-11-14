"i24NEWS": مسؤول إسرائيلي يجتمع مع وزير الخارجية العماني لدفع تطبيع العلاقات وفتح الأجواء

أفادت قناة "i24NEWS" العبرية بأن مسؤولا إسرائيليا كبيرا اجتمع مؤخرا مع وزير الخارجية العماني سعيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، لدفع العلاقات وتعزيز التعاون الإقليمي.

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وذكرت "i24NEWS" أنه جاء في وثيقة رسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية حصلت عليها أن الاجتماع عقد على هامش منتدى "MEDRC" في عمان وحضره نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ورئيس قسم الشرق الأوسط وشعبة عملية السلام بالوزارة.

وأوضحت القناة العبرية أن "سعيد قال خلال الاجتماع إن السلطنة تسعى الى تمييز نفسها عن دولة الإمارات العربية والبحرين، وبالتالي فإن تقدما مستقبليا في العلاقات يتطلب علاقة منفصلة ومباشرة بين السلطنة وإسرائيل مع التركيز على ثمار السلام الاقتصادي وبما يتماشى مع المبادئ التوجيهية من المملكة السعودية".

وأضافت "i24NEWS" أن "هناك قضية مقلقة على جدول الأعمال الإسرائيلي، وهي مستقبل فتح الأجواء العمانية مستقبلا أمام الرحلات الجوية الإسرائيليةـ حيث تعتبر قضية تأمين مرور الطيران الإسرائيلي فوق سماء الخليج العربي أمرا ضروريا للاستفادة من إعلان المملكة العربية السعودية عن فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإسرائيلية".

وبحسب القناة، فقد "طرحت القضية خلال الاجتماع مع الوزير العماني لكن لم يتم إحراز اختراق حتى الآن، في حين شدد البوسعيدي على أن بلاده تفضل مشاركة نشطة وهادئة في المنطقة تمكنها من مواصلة الحوار المباشر مع إسرائيل والفلسطينيين".

كما "عرضت إسرائيل على عمان الانضمام الى منتدى النقب والتعاون في عدد من المشاريع الإقليمية مع التركيز على ما يفيد الفلسطينيين"، وفق "i24NEWS".

وذكرت القناة في تقريرها أنه "لم يتم اتخاذ قرارات ملموسة بشأن القضايا الرئيسية، إلا أن إسرائيل ترى أن مجرد عقد الاجتماع يمثل تقدما مهما قد يفتح الباب لمزيد من المحادثات رفيعة المستوى في المستقبل القريب"، مشيرة إلى أنه "في الاجتماع الذي عقد قبل الانتخابات الإسرائيلية، قال البوسعيدي إنه منفتح على اجتماع على المستوى الوزاري بعد تشكيل الحكومة الجديدة".

المصدر: "i24NEWS"