العاهل الأردني يهنئ نتنياهو بولايته الجديدة في رئاسة وزراء إسرائيل

هنّأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو، بفوزه بولاية جديدة في انتخابات الكنيست الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن العاهل الأردني هنأ نتنياهو بالولاية الجديدة عبر مكالمة هاتفية، على الرغم من الفتور الذي يسود العلاقة بينهما.

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Jordan's King Abdullah II congratulates Netanyahu on election victory https://t.co/3vBYAJFqiv — Haaretz.com (@haaretzcom) November 14, 2022

وأشارت "هآرتس"، إلى أن هذا الفتور ناتج عن اعتقاد العاهل الأردني بأن نتنياهو شريك مع السعودية والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في السياسات المناوئة للأردن.

المصدر: هآرتس