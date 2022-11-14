 
مباشر

العاهل الأردني يهنئ نتنياهو بولايته الجديدة في رئاسة وزراء إسرائيل

أخبار العالم

العاهل الأردني يهنئ نتنياهو بولايته الجديدة في رئاسة وزراء إسرائيل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u69x

هنّأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو، بفوزه بولاية جديدة في انتخابات الكنيست الأخيرة.

 ووفقا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن العاهل الأردني هنأ نتنياهو بالولاية الجديدة عبر مكالمة هاتفية، على الرغم من الفتور الذي يسود العلاقة بينهما.

إقرأ المزيد
نتنياهو يبدأ مفاوضات تشكيل حكومته التي قد تكون الأشد تطرفا في تاريخ إسرائيل
نتنياهو يبدأ مفاوضات تشكيل حكومته التي قد تكون الأشد تطرفا في تاريخ إسرائيل

وأشارت "هآرتس"، إلى أن هذا الفتور ناتج عن اعتقاد العاهل الأردني بأن نتنياهو شريك مع السعودية والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في السياسات المناوئة للأردن.

 

المصدر: هآرتس

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا