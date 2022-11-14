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بايدن يلمح إلى تباطؤ متوقع في حدة التوتر بين موسكو وكييف

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بايدن يلمح إلى تباطؤ متوقع في حدة التوتر بين موسكو وكييف
Sputnik
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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قد يتباطأ خلال فصل الشتاء.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا بايدن خلال لقائهما لعدم تأجيج الصراع في أوكرانيا لتجنب المواجهة المباشرة مع روسيا.

وذكرت صحيفة "بلومبيرغ" أن بايدن سيسعى لتمهيد الطريق لتنمية العلاقات بين واشنطن وبكين خلال لقائه نظيره الصيني شي جي بينغ.

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وعلى هامش قمة العشرين اليوم أخبر بايدن نظيره الصيني بأن واشنطن لا ترغب بتحويل المنافسة مع بكين إلى صراع.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاجتماع هو أول لقاء دبلوماسي جاد بين البلدين في السنوات الأخيرة، ويرى الخبراء، أن هذا اللقاء يشير إلى رغبة الطرفين بتخفيف حدة التوتر.

 

 

المصدر: lenta.ru

 

 

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