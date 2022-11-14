حزب العمال الكردستاني ينفي علاقته بتفجير اسطنبول

أصدر حزب العمال الكردستاني اليوم الاثنين بيانا عاجلا بعد اتهامه بتنفيذ تفجير شارع الاستقلال في اسطنبول، الذي راح ضحيته 6 أشخاص وأصيب 82 آخرون.

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وجاء في البيان: "شعبنا والرأي العام الديمقراطي يعلم أن لا علاقة لنا بهذه الحادثة، نحن لا نستهدف المدنيين ولا نقبل بهذه الأعمال ضد ‏المدنيين، نحن حركة نخوض نضال مشروع لنيل الحرية، بمنظور بناء مستقبل مشترك وديمقراطي وحر ومتساوي مع ‏الشعب التركي، ولذلك لا نقبل قط باستهداف المدنيين على الأراضي التركية". ‏

وأضاف البيان: "من الواضح أن نظام حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية قد فشل في وجه نضالنا المشروع، خاصة أنه تم ‏اكتشاف استخدامهم أسلحة كيماوية وأنهم يقومون بحرق جثث جنودهم، من أجل تغيير هذا الوضع، يرى أنهم يريدون ‏تنفيذ خطة سوداء، بعد هذا التفجير استهدفوا كوباني وهذا ما يحدد خطتهم".

وتابع: "عندما ينظر المرء إليها من هذا السياق، يتبين ‏أن هذه حادثة سوداء مظلمة، يزعم أن العناصر الذين قاموا بهذا الحادث هم كرد أو أشخاص من سوريا، لكن هذا لن يغير ‏النتيجة".

وختم البيان: "يمكن ملاحظة أن هذه هي بداية خطة سوداء مظلمة، في هذا الصدد، من المهم أن ترى القوى الديمقراطية في تركيا ‏والرأي العام هذه العملية السوداء المظلمة وتناضل من أجل فك رموز هذا الحادث".‏

إننا نؤكد أن قواتنا ليست لها أية علاقة بتفجير اسطنبول، ونرفض المزاعم التي تتهم قواتنا بذلك.

نعبّر عن خالص تعازينا لأهالي المفقودين والشعب التركي، ونرجو للجرحى الشفاء العاجل. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) November 14, 2022

من جهته، علق قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي، على الحادث مؤكدا على "أن قواتنا ليست لها أية علاقة بتفجير اسطنبول، ونرفض المزاعم التي تتهم قواتنا بذلك".

وأضاف في تغريدة عبر صفحته في موقع "تويتر": "‏نعبر عن خالص تعازينا لأهالي المفقودين والشعب التركي، ونرجو للجرحى الشفاء العاجل".

المصدر: RT