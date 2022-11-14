 
مباشر

زاخاروفا تنفي الأنباء عن نقل وزير الخارجية الروسي إلى المستشفى وتصفها بالمزيفة

أخبار العالم

زاخاروفا تنفي الأنباء عن نقل وزير الخارجية الروسي إلى المستشفى وتصفها بالمزيفة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u679

نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، صحة الأنباء التي تحدثت عن نقل وزير الخارحية سيرغي لافروف إلى المستشفى في بالي ووصفتها بالمزيفة.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارحية في قناتها على "تيلغيرام": "أنا و(وزير الخارجية) سيرغي فيكتوروفيتش (لافروف) هنا في إندونيسيا نقرأ شريط الأخبار ولا يمكننا تصديق أعيننا: اتضح أنه تم نقله إلى المستشفى، وهذا مستوى عال من التزييف".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا