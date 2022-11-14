زاخاروفا تنفي الأنباء عن نقل وزير الخارجية الروسي إلى المستشفى وتصفها بالمزيفة

نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، صحة الأنباء التي تحدثت عن نقل وزير الخارحية سيرغي لافروف إلى المستشفى في بالي ووصفتها بالمزيفة.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارحية في قناتها على "تيلغيرام": "أنا و(وزير الخارجية) سيرغي فيكتوروفيتش (لافروف) هنا في إندونيسيا نقرأ شريط الأخبار ولا يمكننا تصديق أعيننا: اتضح أنه تم نقله إلى المستشفى، وهذا مستوى عال من التزييف".

المصدر: RT