لافروف يعلق بالصوت والصورة على أنباء نقله إلى المستشفى ويدعو الإعلام الغربي لكتابة الحقيقة (فيديو)

علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقطع فيديو، على الأنباء التي تحدثت عن نقله إلى المستشفى، ودعا وسائل الإعلام الغربية إلى أن تكون نزيهة وتكتب الحقيقة في معظم الأحيان.

وقال وزير الخارجية في مقطع فيديو من شرفة الفندق الذي يقيم فيه، إن مثل هذه الأخبار المزيفة لسيت بجديدة، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الغربية منذ سنوات تتحدث أن صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليست بخير.

وفي وقت سابق نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، صحة هذه الأنباء ووصفتها بالمزيفة، وقالت في قناتها على "تيلغيرام": "أنا و(وزير الخارجية) سيرغي فيكتوروفيتش (لافروف) هنا في إندونيسيا نقرأ شريط الأخبار ولا يمكننا تصديق أعيننا: اتضح أنه تم نقله إلى المستشفى، وهذا مستوى عال من التزييف".

وتحدثت وسائل إعلام في وقت سابق اليوم، عن نقل وزير الخارجية الروسي الذي وصل أمس الأحد إلى بالي، للمشاركة في قمة العشرين، إلى المستشفى.

المصدر: RT