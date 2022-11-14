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أوكرانيا تعتزم مناشدة مجموعة العشرين استبعاد روسيا

أخبار العالم

أوكرانيا تعتزم مناشدة مجموعة العشرين استبعاد روسيا
Globallookpress Raul MorenoKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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تم تقديم مسودة مشروع قرار إلى البرلمان الأوكراني بشأن مناشدة مجموعة العشرين استبعاد روسيا من المجموعة.

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الرئيس الصيني يصل إلى بالي لحضور قمة مجموعة العشرين
الرئيس الصيني يصل إلى بالي لحضور قمة مجموعة العشرين

يأتي ذلك على أعتاب القمة الـ 17 لمجموعة العشرين (G20)، التي تعقد في جزيرة بالي بإندونيسيا في الفترة من 15-16 نوفمبر الجاري، حيث أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مشاركته، عبر الفيديو، في القمة، بخطاب يلقيه يوم غد الثلاثاء.

وقد أعلن الكرملين عن عدم مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقمة، على أن يمثل روسيا في القمة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

المصدر: نوفوستي

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