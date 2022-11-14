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الرئيس الصيني يصل إلى بالي لحضور قمة مجموعة العشرين

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الرئيس الصيني يصل إلى بالي لحضور قمة مجموعة العشرين
Globallookpress Li XuerenXinHua
الرئيس الصيني شي جين بينغ (صورة أرشيفية)
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وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى جزيرة بالي الإندونيسية اليوم الاثنين لحضور قمة مجموعة العشرين وفقا لما أفاد به تلفزيون الصين المركزي.

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وسوف تستمر القمة الـ 17 لمجموعة العشرين في جزيرة بالي بإندونيسيا في الفترة من 15-16 نوفمبر الجاري.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ قد قالت في وقت سابق إن شي جين بينغ سيلتقي مع رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسنغال والأرجنتين على هامش قمة مجموعة العشرين، كما نشرت القناة التلفزيونية مقطع فيديو من القاعة التي ستجري بها المحادثات بين شي جين بينغ والرئيس الأمريكي بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، حيث سيضم كل وفد من البلدين 9 أشخاص بما في ذلك القادة.

المصدر: نوفوستي

 

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