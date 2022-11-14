تركيا ترفض تعزية من السفارة الأمريكية بضحايا تفجير شارع الاستقلال

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الاثنين، أن بلاده لا تقبل التعزية التي وجهتها السفارة الأمريكية، عقب التفجير في شارع الاستقلال والذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص وجرح 82.

وأكد صويلو في تصريح "أننا لا تقبل التعزية من السفارة الأميركية ونرفضها.. نعرف من يدعم الإرهاب في شمال سوريا، ونعرف الرسالة التي أرادوا إيصالها لتركيا من خلال هذا الهجوم"، مشددا على أن "من يدعم المنظمات الإرهابية شمال سوريا هو من نفّذ الهجوم ضدنا".

وأعلن "أننا سنرد بشكل قوي جدا على الرسالة التي وصلتنا من هذا الهجوم".

وقال صويلو: "من نفذت الهجوم جاءت من شمال سوريا، وأخذت التعليمات من وحدات حماية الشعب الكردية/حزب العمال الكردستاني في مدينة عين العرب/كوباني شمالي سورية، وكانت تخطط للهروب إلى اليونان"

المصدر: RT