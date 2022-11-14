المترشحون المحتملون للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024

تحظى انتخابات الرئاسة الأمريكية بمتابعة في جميع أنحاء العالم كل 4 سنوات. بيد أن ما يحدث في الانتخابات النصفية، بعد عامين من بدء ولاية الرئيس بايدن، يمكن أن يؤثر على مستقبل البلاد.

وفيما يلي نظرة على المتنافسين المحتملين للوصول إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2024:

جو بايدن

قال الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن إنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه، ومن المرجح أن يتخذ قرارا نهائيا في أوائل العام المقبل بعد التشاور مع عائلته.

لكن مصدر القلق المحتمل لبعض الناخبين هو تأثير عمر بايدن الذي سيبلغ 80 عاما خلال العام الجاري وأدائه المحتمل خلال فترة ولاية ثانية مدتها 4 سنوات.



دونالد ترامب

ألمح الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب إلى أنه سيطلق قريبا جولة في البيت الأبيض في عام 2024 ، وقد سبق أن أشار إلى أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون موعدا لإعلان محتمل.

وقال الاستراتيجيون وقادة الحزب إن ترامب البالغ من العمر 76 عاما سيظل هو المرشح المفضل للجمهوريين في عام 2024، خاصة إذا نجح الحزب في السيطرة على كل من مجلسي النواب والشيوخ.



كامالا هاريس

إذا قرر بايدن عدم المشاركة، فيمكن أن تدخل إلى المعركة الانتخابية نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وقال مسؤولون ديمقراطيون إن هاريس البالغة من العمر 58 عاما هي أكبر مرشح بديل حاليا.

حاكم فلوريدا رون ديسانتيس

قد يكون الجمهوري رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا البالغ من العمر 44 عاما، المنافس الرئيسي لترامب في الترشيح عن الحزب الجمهوري، حيث حقق ديسانتيس فوزا ساحقا يوم الثلاثاء الماضي، ليحصل على ولاية ثانية مدتها 4 سنوات كحاكم لفلوريدا.



حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم

فاز الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم (55 عاما) بولاية ثانية مدتها 4 سنوات كحاكم، متغلبا بسهولة على خصمه الجمهوري بحملة تركز على القضايا السياسية الوطنية مثل حقوق الإجهاض والهجرة.

حاكم ولاية تكساس جريج أبوت

اتبع حاكم ولاية تكساس الجمهوري جريج أبوت (64 عاما)، الذي دعمه ترامب في ترشحه لولاية ثالثة مدتها 4 سنوات، سياسات متحفظة بشكل متزايد خلال فترة ولايته الثانية، حيث يعارض تفويضات لقاح وأقنعة كورونا. ووقع على قانون حظر الإجهاض، ويبني حاليا حاجزا جديدا على الحدود مع المكسيك.

مايك بنس

خدم نائب الرئيس الجمهوري السابق مايك بنس (63 عاما)، كرئيس مخلص من الدرجة الثانية لترامب، لكن رئيسه انقلب ضده في 6 يناير 2021، عندما قام أنصار ترامب بأعمال شغب في مبنى الكابيتول الأمريكي. وتحدى بنس، عضو الكونغرس الجمهوري السابق، ترامب في ذلك اليوم وأكد فوز الديموقراطي جو بايدن بالرئاسة، كما يقتضي القانون.

الممثلة الأمريكية ليز تشيني

تعهدت النائبة الجمهورية الأمريكية ليز تشيني (56 عاما) ببذل كل ما في وسعها لمنع ترامب من العودة إلى البيت الأبيض، وقالت إنها ستقرر قريبا ما إذا كانت ستترشح للرئاسة.



المصدر: RT+ وكالات