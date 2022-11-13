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الدفاع الروسية تعلن تسليم شقق سكنية للعسكريين الروس في سوريا

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الدفاع الروسية تعلن تسليم شقق سكنية للعسكريين الروس في سوريا
Globallookpress dpa / Friedemann Kohler
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العسكريين الروس الذين يؤدون مهام في سوريا تسلموا وثائق تتعلق بتوفير الشقق ودعم الإسكان في دمشق وحميميم.

وقالت الوزارة: "جرى التقديم الرسمي لوثائق الحصول على سكن دائم في قاعدة حميميم الجوية وفي تجمع للقوات الروسية في دمشق".

وسلم ألكسندر أرتامونوف، نائب رئيس إدارة الإسكان بوزارة الدفاع الروسية، الوثائق للجنود، كما عقد اجتماعات شخصية مع العسكريين.

وأكدت الوزارة أن قيادتها تولي اهتماما خاصا بتنفيذ الضمانات الاجتماعية للعسكريين.

وأعلن وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، في وقت سابق أن القوات الروسية في سوريا، لم يتبق لديها مهام عسكرية تقريبا، مؤكدا أن عددها "على الأرض" تحدده مهام محددة، وعلى أساس "مبدأ المصلحة".

المصدر: نوفوستي

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