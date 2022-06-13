أطفال سوريون يهنئون العسكريين الروس في قاعدة حميميم بمناسبة يوم روسيا بطريقتهم الخاصة

بدأ يوم روسيا في قاعدة حميميم الجوية الروسية في الجمهورية العربية السورية بدقيقة صمت ومراسم وضع الزهور على النصب التذكارية للجنود الروس.

أشارت كلمة الترحيب التي ألقاها قائد مجموعة قوات القوات المسلحة الروسية في سوريا إلى عظمة التراث التاريخي الذي يمتد على مدى ألف عام للوطن الأم روسيا، مؤكدا على أن الجنود الروس في سوريا يواصلون الالتزام بتقاليد الدولة الروسية.

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وأقيمت احتفالية في القاعدة الجوية، حيث كانت مفاجأة بانتظار الجنود حين حضر طلاب من فريق المبدعين السوري "عشتار" التابع لمركز تعليم اللغة الروسية "الراهب" من مدينة جبلة لتهنئة الجنود الروس بيوم روسيا.

وعلى الرغم من حقيقة أن أكبر فنان من الفنانين السوريين المبتدئين عمره 15 عاما فقط، إلا أن القصائد والأغاني التي أدوها لم تترك أحدا غير مبال. وقام الأطفال بتوجيه من ناتاليا كولونسكي زخرفة حقيقية للعطلة بأداء حوالي اثنتي عشرة أغنية شعبية روسية.

RT

RT

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT